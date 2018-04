A Borgo San Lorenzo sboccia la primavera con ‘Fiorinfiera’

Dal 20 al 22 aprile torna nei giardini di Piazza Dante e nel centro storico, la mostra mercato del florovivaismo e della vita all’aria aperta

Torna a fiorire il Mugello nel centro di Borgo San Lorenzo con un appuntamento divenuto ormai fisso nel panorama delle manifestazioni legate al florovivaismo. I giardini di Piazza Dante e le vie del centro storico, quest’anno anche con l’aggiunta di Piazza del Popolo, si preparano ad ospitare la quinta edizione di “Fiorinfiera”, la mostra mercato di piante, fiori, attrezzi per il giardino e vita all’aria aperta. Il 20, 21 e 22 aprile prossimi la manifestazione raccoglierà oltre 70 espositori del settore trasformando Borgo San Lorenzo in un vero e proprio grande giardino all’aperto.



Da sabato 20 aprile Borgo San Lorenzo sarà teatro di esposizioni, grazie alla presenza anche di oltre trenta aziende agricole del territorio con piante e fiori di ogni tipo, dalle tipicità stagionali alle piante da ornamento, dai sempreverdi fino agli agrumi ed alle attrezzature da giardino e per l’orto. Inoltre, novità dell’edizione, un’intera area del centro storico sarà dedicata al peperoncino ed ai suoi derivati, creando una piacevole area gastronomica.



Molte anche le offerte didattiche e divulgative nel corso dei due giorni di fiera, a partire dalla presenza dei responsabili dell’Orto Botanico e del Museo di Storia naturale di Firenze, che proporranno attività varie, che consiglieranno anche come curare e sviluppare le piante acquistate, nonché con divulgazioni di vario genere, riservate ai più giovani ma non solo e ci sarà spazio anche per lezioni di cucina naturale a cura della Pro Loco. Domenica, inoltre, come ogni quarta domenica del mese, si svolgerà il mercato “Dalla Soffitta alla Cantina”, che per l’occasione, come lo scorso anno, si sposterà in Piazzale Curtatone e Montanara.



Per informazioni:

www.fiorinfiera.it

16/04/2018