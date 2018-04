Cosimo degli Alberi: una favola per scoprire la Pistoia green

Un libro illustrato rivolto alle famiglie, una mostra diffusa e un percorso educativo per coinvolgere l’intera città: il centro storico si riempie di installazioni per una speciale “caccia al tesoro"

Un inedito percorso a tappe in chiave green, un libro illustrato che si ispira a Italo Calvino, un percorso educativo innovativo che stimola l’interazione con la natura e con la storia. Mira a coinvolgere l’intera città di Pistoia il progetto “Cosimo degli Alberi”, promosso da Giorgio Tesi Editrice e Cooperativa Pantagruel, con la compartecipazione attiva del Comune e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

Domenica 6 maggio il centro storico di Pistoia si riempirà di “oasi verdi”, tappe di un unico itinerario da percorrere con la famiglia, per riscoprire la città attraverso una prospettiva diversa, quella del protagonista del libro “Cosimo degli Alberi”, racconto in rima scritto da Martina Colligiani e illustrato da Michele Fabbricatore, edito da Giorgio Tesi Editrice. Le installazioni verdi, costituite da fiori, piante e alberi di piccole dimensioni, saranno dislocate in sei luoghi simbolo della città – Pieve di Sant’Andrea, Basilica della Madonna dell’Umiltà in piazza Spirito Santo, Pozzo del Leoncino in piazza della Sala, San Giovanni Fuorcivitas, Palazzo dei Vescovi, piazza del Duomo – accompagnate dalle illustrazioni del libro riprodotte a grande dimensione.

"Abbiamo capito subito che il progetto di Giorgio Tesi Editrice era ambizioso - afferma Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia - ad oggi con più di 400 iscritti si confermano le premesse. Questo progetto tiene insieme tre aspetti fondamentali: la cultura con la necessità di lanciare prodotti culturali di qualità, l'importanza di portare il verde nel cuore della città e infine i bambini, il cuore della nostra società. Questa è la strada da intraprendere per creare iniziative di qualità e che coinvolgano tanti soggetti e spero che l'evento di domenica 6 maggio possa essere replicato in futuro".

IL LIBRO - Cosimo, il protagonista del libro, che si ispira al personaggio creato da Italo Calvino ne “Il barone rampante”, ha deciso di vivere sugli alberi e viaggia spostandosi solo attraverso i boschi. Arrivato nei pressi di Pistoia, ne ammira da lontano la splendida architettura, ma non riesce ad addentrarsi in città, a causa della mancanza di verde. Chiede allora aiuto ai bambini, affinché convincano i propri familiari a piantare degli alberi nel centro cittadino. Una favola moderna, che invita a riflettere sul dialogo tra natura e realtà urbana, con l’obiettivo di sostenere in grandi e piccoli un pensiero ecologico.

IL PERCORSO - Ad accompagnare grandi e piccoli lungo il percorso sarà il personale specializzato della Cooperativa Pantagruel. Il ritrovo per le visite guidate, riservate a bambini dai 3 ai 6 anni compiuti e ai loro accompagnatori, è fissato alle ore 9.30 in piazza San Francesco per la registrazione dei partecipanti, che riceveranno un kit creativo dotato di gadget, adesivi, matite e mappa della “caccia al tesoro” da completare.

Alle ore 12 è fissata l’inaugurazione della mostra nelle Sale Affrescate del Comune di Pistoia, in piazza del Duomo, dove sarà possibile ammirare le tavole originali del libro illustrato e altre opere dell’artista Michele Fabbricatore.

La mostra resterà visitabile dal 6 al 18 maggio, dal martedì al venerdì in orario 10-14, il sabato e la domenica in orario 10-18, con ingresso libero. Anche le installazioni green, richiamo agli antichi orti della città, resteranno fruibili fino al 18 maggio, per chiunque volesse percorrere la sua personale “caccia al tesoro” sulle orme di Cosimo degli Alberi.

27/04/2018