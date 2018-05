La Toscana aderisce alla giornata di prevenzione contro gli incendi

L’appuntamento è per il 5 maggio, in occasione della giornata mondiale di prevenzione contro gli incendi

Seminano terrore e desolazione ogni estate, sono i terribili incendi boschivi che puntualmente vessano le aree verdi italiane. Per il primo anno per sensibilizzare la popolazione sul tema la Toscana aderisce alla giornata mondiale di prevenzione degli incendi nei boschi, che si terrà il 5 maggio. L'iniziativa è organizzata ogni anno dall'associazione statunitense National fire protection (Nfpa) con l'obiettivo di diffondere nel mondo la cultura della prevenzione dagli incendi boschivi ed è denominata 'Wildfire community preparedness day - Giornata della prevenzione della Comunità antincendi boschivi'.

Durante la mattinata sono previsti sul territorio regionale piccoli interventi di autoprotezione a carattere dimostrativo, con lo scopo di coinvolgere, con compiti diversi, personale di Regione Toscana, Comuni, Unioni di Comuni, associazioni di volontariato Aib, oltre a cittadini residenti e associazioni di cittadini. Le località dove si svolgeranno gli interventi dimostrativi sono Caiano nel comune di Londa (Firenze) Riva del Sole nel comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto), Principina a Mare e La Gabella nel comune di Calci (Pisa dove intorno alle 9.30, interverrà anche l'assessore regionale ad agricoltura e foreste Marco Remaschi.

Con questa giornata si vuole introdurre il concetto di difesa attiva delle comunità già sperimentato in altre nazioni d'Europa e negli Stati Uniti: dove il bosco è a stretto contatto con le abitazioni diventa prioritaria la piena collaborazione tra operatori specializzati e privati cittadini. Si tratta di una iniziativa dimostrativa, ma estremamente significativa per richiamare l'attenzione sull'importanza della prevenzione dagli incendi boschivi che passa anche attraverso la riduzione del combustibile vegetale e quindi del rischio di propagazione di incendio in aree prossime alle abitazioni.

