Nuova serra tropicale per l'Orto e Museo botanico di Pisa

Una nuova serra tropicale con 150 specie da tutto il mondo per l’Orto e Museo botanico dell’Università di Pisa. La struttura inaugurata oggi sarà aperta e visitabile gratuitamente, come tutto l’Orto, anche sabato 24 e domenica 25 marzo per le Giornate FAI di Primavera.

Qui si possono ammirare tantissime specie vegetali arbustive e arboree provenienti dalle aree tropicali del pianeta, quelle comprese tra i tropici del Cancro e del Capricorno e caratterizzate da temperature elevate durante tutto l’anno.

L’allestimento segue un criterio geografico e ogni aiuola rappresenta un continente per riunire assieme il maggior numero possibile di specie della medesima provenienza, sia di ambienti forestali che di savana. Inoltre, un piccolo spazio vicino all’ingresso è dedicato specificatamente a una collezione di epifite tropicali, tra le quali spiccano alcuni bellissimi esemplari di orchidee. Tra le altre piante presenti ci sono poi specie rare o a rischio di estinzione come Cycas circinalis e Cycas taiwaniana, esclusive, rispettivamente dell’India meridionale e della Cina meridionale.

Ma la scelta è stata anche quella di ospitare specie molto conosciute, perché coltivate come piante d’appartamento, che in natura però assumono portamenti imponenti, ben diversi da quelli che siamo abituati a vedere nelle abitazioni. Ne sono esempi Chamaedorea elegans, il ben noto Ficus benjamina e la Kenzia, Howea forsteriana, specie esclusiva dell’Isola di Lord Howe, nell’Oceano Pacifico.

23/03/2018