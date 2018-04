Riduzione del rischio, 37 milioni per 32 interventi sulle coste toscane

Regione Toscana, un altro passo in avanti per la difesa del suolo. Ingenti investimenti sulla costa per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico. Ecco i progetti

Prendersi cura del territorio significa prendersi cura del bene comune. E se i disastri non possono essere evitati, che almeno sia possibile ridurre i rischi. A cominciare da quelli idraulici e idrogeologici. E così la Regione Toscana si appresta a effettuare sulla costa ben trentadue interventi: 9 in provincia di Massa-Carrara, 7 in provincia di Livorno, 5 in provincia di Pistoia, 3 in provincia di Lucca, 2 in provincia di Pisa, 2 in provincia di Arezzo, 2 in provincia di Grosseto e 2 in provincia di Firenze.

Interventi che, complessivamente, richiederanno un investimento di oltre 37 milioni di euro. Più precisamente stiamo parlando di 37 milioni e 225mila euro, di cui 27 milioni e 548mila euro sono risorse messe a disposizione dalla Regione stessa. Azioni, queste, in linea con una delle priorità della politica regionale - che punta alla difesa del suolo e salvaguardia dall'erosione costiera - e che rientrano nel terzo atto integrativo dell'accordo di programma del 3 novembre 2010 sottoscritto dalla Regione Toscana con il Ministero dell'ambiente a dicembre dello scorso anno. Enrico Rossi, quale commissario di Governo, è stato individuato come responsabile dell'attuazione degli interventi, che ora sono al via.

«Proseguiamo a impiegare materialmente risorse al ritmo di cento milioni l'anno in opere per la difesa del suolo e la tutela dell'equilibrio idrogeologico del nostro territorio» spiega l'assessore regionale all'ambiente, Federica Fratoni. «Fino ad oggi, a questo scopo, abbiamo investito qualcosa come 700 milioni di euro. Quello che sta partendo è il pacchetto di opere per il 2018. Si tratta di interventi importanti che riguardano lo scolmatore d'Arno per la messa in sicurezza di Pisa, le zone alluvionate di Livorno, interventi su Frigido in Lunigiana. Opere - prosegue Fratoni - che interessano otto delle dieci province della Toscana. Non è facendo una grande opera che si risolvono i problemi, ma intervenendo su tutto il territorio, con opere pubbliche che mettano in sicurezza i cittadini».

Ecco, in dettaglio, l'elenco dei trentadue interventi, provincia per provincia.

Massa-Carrara – Mitigazione del rischio frana sulla valle del Frigido (2 milioni e 200mila euro); stabilizzazione e consolidamento di movimenti franosi che interessano l'abitato di Patigno nel comune di Zeri (500mila euro); stabilizzazione e consolidamento di movimenti franosi che interessano il cimitero di Patigno e al Borgo di Noce, nel comune di Zeri (500mila euro); stabilizzazione e consolidamento di movimenti franosi che interessano la chiesa di san Lorenzo nel comune di Zeri (500mila euro); interventi di ripristino della viabilità comunale e del movimento franoso a Carrara (700mila euro); opere di ripristino e miglioramento del dissesto idrogeologico nel comune di Bagnone (200mila euro); adeguamento strutturale e idraulico delle sezioni del torrente Ricortola dall'attraversamento della ZIA fino allo sbocco a mare (2 milioni e 500mila euro); intervento di adeguamento strutturale e idraulico delle opere arginali in destra e sinistra idraulica del fiume Frigido (1 milione e 500mila euro); opere di consolidamento degli argini e cassa di colmata ex lago di Porta nel comune di Montignoso (530mila euro).

Livorno – Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada (1 milione e 850mila euro); primo stralcio dei lavori di adeguamento dell'alveo, casse di espansione e argini del torrente Ugione e degli affluenti nel comune di Collesalvetti (500mila euro); primo stralcio realizzazione della cassa si espansione sul torrente Tanna nel comune di Collesalvetti (580mila euro); adeguamenti idraulici e nuove opere sul torrente Morra nei comuni di Collesalvetti e Fauglia (2 milioni di euro); adeguamento delle sezioni idrauliche del fosso Cateratto nel comune di Collesalvetti (1 milione e 800mila euro); potenziamento dell'impianto idrovoro del fosso Cateratto (lotti 1 e 2) nel comune di Collesalvetti (1 milione e 800mila euro); realizzazione delle casse di espansione del fosso Cateratto nel comune di Collesalvetti (600mila euro);

Pistoia – Lotto 3 della Cassa di espansione sul torrente Stella nel comune di Quarrata (5 milioni e 250mila euro); consolidamento e adeguamento e mesa in sicurezza delle difese idrauliche dei torrenti Brana e Stella nei comuni di Pistoia, Quarrata e Agliana (4 milioni e 400mila euro); interventi di mitigazione del rischio idraulico e realizzazione dell'area di laminazione a Podere Senice su torrente Senice nel comune di Quarrata (1 milione e 468mila euro); opere di manutenzione straordinaria al reticolo idraulico scolante per stabilizzazione della frana attiva nel comune di Pistoia (350mila euro); secondo lotto di completamento per la messa in sicurezza del paese di Vellano nel comune di Pescia (850mila euro) .

Lucca – Consolidamento di una porzione di versante in frana a Lucca (965mila euro); opere di messa in sicurezza del movimento franoso attivo sul versante tra il cimitero e Chiatri nel comune di Lucca (750mila euro); Consolidamento del versante su strada comunale delle Pianelle nel comune di Fabbriche di Vergemoli (165mila euro).

Pisa – Secondo lotto di lavori per l'adeguamento idraulico del canale Scolmatore (arginature) (14 milioni di euro); adeguamenti idraulici e nuove opere sul torrente Morra nei comuni di Collesalvetti e Fauglia (2 milioni di euro).

Arezzo – Consolidamento del versante di sottoscarpa della sc Montermarciano nel comune di Terranuova Bracciolini (328mila euro); secondo stralcio dei lavori di intervento per la sistemazione morfologica e la mitigazione del rischio idraulico nel comune di Laterina (245mila euro).

Grosseto – Primo lotto della realizzazione di opere di contenimento delle acque a monte della strada comunale di Montorgiali nel comune di Scansano (60mila euro); secondo lotto della realizzazione di opere di contenimento delle acque a monte della strada comunale di Montorgiali nel comune di Scansano (60mila euro).

Firenze – Recupero e consolidamento di un versante di dissesto nel comune di Londa (215mila euro); primo stralcio degli interventi di consolidamento del versante in frana nel comune di Reggello (380mila euro).

18/04/2018