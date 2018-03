TRA UN CANE ED UN GRANCHIO IL ROBOT CHE ESPLORA I FONDALI MARINI

Si chiama Silver il nuovo robot subacqueo messo a punto dall'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna: sostenibile e intelligente, è in grado di visionare i fondali senza danneggiarli

I fondali marini costituiscono il 70% della superficie terrestre e - al momento - solo il 5% degli oceani è stato esplorato. Ecco perchè lo sviluppo di un nuovo robot subacqueo capace di esplorare i fondali (senza danneggiare l'ambiente) risulta quanto mai importante. A realizzarlo è stato l'Istituto di Biorobotica del Sant'Anna di Pisa che ha dato vita a 'Silver', la cui fisionomia ricorda quella di un cane mentre la meccanica invece trae spunto dai granchi, con zampette agili e fluttuanti, in grado di adattarsi alle varie asperità del terreno.

Il robot - messo a punto grazie ad un progetto finanziato dalla National Geographic Society - è capace di camminare o di strusciare su molteplici superfici.

“Silver– spiega Marcello Calisti, responsabile scientifico del progetto – si propone come un nuovo strumento che possa facilitare tutte le operazioni in cui è necessario interagire con l’ambiente sottomarino nei pressi del fondale. Ciò è reso possibile da una struttura agile, dotata di gambe invece che di eliche tradizionali, per garantire una locomozione più efficace su terreni accidentati o delicati”.

Se infatti finora la maggior parte dei veicoli sottomarini evitava il contatto con il fondale per non compromettere l’interazione con l’ambiente, il nuovo robot ha la capacità di muoversi sui fondali attraverso un meccanismo “a molla” che permette di saltellare sul terreno senza danneggiarlo e di aggirare i vari ostacoli.

Il robot subacqueo è stato sviluppato nel Centro di ricerca sulle tecnologie del mare e la Robotica marina di Livorno grazie al lavoro del team di ricerca coordinato da Marcello Calisti e Cecilia Laschi. E, in attesa dei possibili scenari futuri, Silver è già stato in grado di esplorare in mare aperto un fondale marino vicino all'Isola d'Elba.

02/03/2018