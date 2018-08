Un'estate da record per le tartarughe marine in Toscana

A San Vincenzo sono nate 58 piccole Caretta caretta, mentre c'è attesa per il nido a Rosignano Marittimo

Un'estate record per la nidificazione delle tartarughe Caretta caretta in Toscana, con due nidi sulla costa livornese: uno a Rosignano Marittimo e uno a San Vincenzo.

In quest'ultimo, sulla spiaggia di Rimigliano, sono state deposte 103 uova che hanno già portato alla nascita di 58 piccole tartarughe.



Le uova si sono schiuse durante sette giorni di clima particolarmente caldo e all'apertura del nido, nella notte tra il 3 e il 4 agosto, i tecnici hanno trovato e soccorso sei piccoli non ancora emersi dalla sabbia, che hanno poi raggiunto il mare. L'intervento sul sito è stato deciso con il parere della rete dell'Osservatorio toscano per la biodiversità (Otb), coordinato dalla Regione. Il materiale organico trovato sul posto, gusci vuoti, uova integre e alcuni piccoli morti, sarà consegnato a Pisa ai veterinari dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana per gli esami.

Ci sarà ancora da attendere invece per la schiusa nel nido di Rosignano, sulla spiaggia di Santa Lucia, dove le uova sono state deposte nella notte fra il 27 e il 28 luglio. La loro apertura potrebbe avvenire a partire dal prossimo 8 settembre, al 27 di ottobre. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro organizzativo per definire la messa in sicurezza del sito.

"Un primato importante che conferma il valore ambientale inestimabile di tutta la nostra costa - ha commentato l'assessore toscano all'ambiente Federica Fratoni -. Questa specie che ogni anno conferma e amplia la sua presenza in Toscana spinge anche noi a rafforzare ancora di più l'impegno per una valorizzazione e una fruizione della costa sempre più compatibile con l'ecosistema".

