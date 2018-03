A CASTELFIORENTINO VISITE GUIDATE AL MUSEO (CON BICCHIERE DI VINO)

Esperienza multisensoriale per unire arte e gusto: primo appuntamento il 24 marzo. A seguire le iniziative si terranno il 7 ed il 21 aprile ad Empoli e Montelupo Fiorentino

Arte, cultura, enogastronomia: un mix sul quale punta il Museo diffuso dell'Empolese Valdelsa invitando i propri visitatori ad avvicinarsi al patrimonio artistico sorseggiando un buon bicchiere di vino, rigorosamente locale. L'iniziativa si chiama “Tastin’MuDEV" e prende il via da oggi con due visite guidate al Museo Be.Go. di Castelfiorentino (ore 18.00, con replica alle ore 21.00), accompagnate da una degustazione di vini locali.



I partecipanti saranno quindi condotti alla scoperta degli affreschi di Benozzo Gozzoli, Il Tabernacolo di Madonna della Tosse e il Tabernacolo della Visitazione, mediante i quali il famoso pittore fiorentino lasciò due testimonianze importanti della cultura rinascimentale in Toscana.

La visita si trasformerà progressivamente in un’esperienza polisensoriale che coinvolgerà la vista, l’olfatto, il gusto. L’osservazione sarà infatti abbinata alla degustazione guidata di alcuni vini del territorio: il Castelluccio IGT e il Diavolo Rosa, mentre la sosta alle Sinopie sarà accompagnata a un Chianti rosso Serafino. Insieme al vino, il Panificio Panchetti di Castelfiorentino metterà a disposizione i suoi prodotti.

I prossimi appuntamenti di Tastin’MuDEV sono il 7 aprile (Museo della Collegiata di Sant’Andrea, Empoli) e il 21 aprile (Museo della Ceramica, Montelupo Fiorentino).

La partecipazione è gratuita, su prenotazione. Per ciascuna visita saranno ammessi un massimo di 20 visitatori.

Per prenotare la visita: tastinmudev@gmail.com (conferma di accettazione necessaria) o presso la biglietteria del Museo Be.Go. (via Testaferrata)





