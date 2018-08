Campus al Museo: i luoghi toscani della cultura si aprono ai bambini

Per tre settimane a settembre torna il progetto della Regione per far scoprire i musei ai più piccoli con tante iniziative speciali

Per far avvicinare i più piccoli al mondo dell'arte e della cultura, torna il progetto Campus al Museo, promosso dalla Regione Toscana che raccoglie tante iniziative in programma a settembre nelle tre settimane che precedono l'inizio del nuovo anno scolastico.

Dal 27 al 31 agosto, dal 3 al 7 settembre e dal 10 al 14 settembre bambini e ragazzi potranno aderire all'iniziativa che si terrà presso tutta una serie di musei toscani.



Si va dal Museo di Storia Naturale di Firenze al Castello Malaspina di Massa, dal Museo del Tessuto di Prato al Museo delle Miniere di Cavriglia, in provincia di Prato e molti altri ancora.

Il progetto, nato in collaborazione con musei e biblioteche toscane e Unicoop Firenze, è arrivato al quarto anno. Le iscrizioni sono già aperte, i soci Coop possono contare su uno sconto del 10% sul costo dei singoli campus.

Creatività, fantasia, divertimento attraverso il gioco e attività manuali sono gli ingredienti che hanno sancito il successo dell'iniziativa e coinvolto tantissime famiglie toscane. Educatori museali qualificati hanno creato appositamente dei progetti che includono laboratori ludico-didattici, attività di scoperta dei territori, e di riscoperta delle tradizioni.

Per l'elenco completo dei campus: www.regione.toscana.it

28/08/2018