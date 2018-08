CON SPERIMENTARTE I MUSEI VENGONO APERTI AI GIOVANI ESPLORATORI

Vetri, dipinti, archeologia, natura. A Empoli percorsi interdisciplinari nei musei della città, alla scoperta delle ricchezze del territorio. 'S-Passo al Museo', dal 3 al 7 settembre

Torna il progetto della Regione Toscana a "S-Passo al Museo" con Unicoop Firenze, al cui interno è stato organizzato un campus speciale: lo “SperimentArte”. Ovvero campi settembrini per giovani esploratori.

Realizzato col sostegno del Comune di Empoli dall’associazione Amici del Muve, in collaborazione con l’associazione Archeologica del Medio Valdarno e il Centro Attività Musicale, il campus nei musei empolesi è dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni di età. Si svolgerà dal 3 al 7 settembre 2018, dalle 9 alle 13, per un numero massimo di quindici partecipanti.

Nel corso della mattinata, oltre al Museo del Vetro, bambine e bambini faranno visite e attività anche al Museo della Collegiata, al Museo Paleontologico e al Centro Attività Musicali di Empoli. Saranno tante le attività proposte, tutte direzionate alla scoperta delle ricchezze del nostro territorio, spaziando dai vetri ai dipinti, dalla musica all'archeologia e alla natura.



La base per l’accoglienza e il ritiro dei bimbi sarà sempre il Muve. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro venerdì 31 agosto 2018 contattando il Museo del Vetro di Empoli al numero 0571 76714, oppure agli indirizzi email info@museodelvetrodiempoli.it e info-amicimuve@gmail.com. Per partecipare è necessario aderire all’associazione "Amici del Muve" con la tessera associativa da 10 euro. Il costo di un incontro è 10 euro, sconto del 10% per i Soci Unicoop Firenze sul costo dei singoli incontri.

23/08/2018