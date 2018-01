'I colori del bosone Higgs': una mostra che unisce arte e scienza

Fino al 28 gennaio fa tappa a Firenze il progetto che coinvolge il Cern di Ginevra e gli studenti dell’Accademia delle Arti e del Disegno

Nella Sala delle Esposizioni dell'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze ha inaugurato la mostra 'I colori del Bosone di Higgs. Percorsi tra Arte e Scienza'. L'esposizione rappresenta l'evento conclusivo, per Firenze, del progetto 'Art & Science across Italy' coordinato da Pierluigi Paolucci, ricercatore della sezione dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) di Napoli e del Cern di Ginevra. Sono esposte 55 opere di studenti fiorentini e 26 opere che fanno parte della collezione art@CMS del Cern, che già da anni promuove la creazione di opere d'arte ispirate al mondo della fisica delle particelle.

'Art & Science across Italy' è un'iniziativa organizzata per le classi del triennio delle scuole superiori italiane dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dal Cern di Ginevra e dall'esperimento Cms di Lhc nell'ambito del progetto europeo Creations. Il proposito è avvicinare gli studenti al mondo della scienza e della ricerca scientifica, usando l'arte come linguaggio universale. Il progetto è nato nell'ambito del movimento culturale denominato Steam (Science, Technology, Engineering, Art e Mathematics) che, oggetto di crescente interesse, ha introdotto l'Arte tra le discipline più strettamente scientifiche, provando ad accomunare la creatività del settore scientifico con quella in ambito artistico.

Realizzato in collaborazione con l'Università di Firenze e l'Accademia delle Arti del Disegno, con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Firenze e della Città Metropolitana di Firenze, 'Art & Science across Italy' ha coinvolto i licei scientifici 'Leonardo Da Vinci' e 'Rodolico' di Firenze ed 'Enriques Agnoletti' di Sesto Fiorentino, il liceo artistico 'Leon Battista Alberti' di Firenze e il liceo artistico di Porta Romana e di Sesto Fiorentino.

Cristina Acidini, presidente dell'Accademia delle Arti del Disegno, ha dichiarato che "l'Accademia, che ha nella sua missione la promozione di tutti i saperi oltre che di tutte le arti, è ben lieta di accogliere questa originale iniziativa, che potrà favorire l'avvicinamento dei giovani al mondo delle scienze, anche attraverso i fenomeni visivi". Pierluigi Paolucci, responsabile del progetto, sottolinea che "i più di 3000 studenti afferenti al progetto e le 240 composizioni artistiche raggiunte con la tappa di Firenze sono un chiaro segno di quanto sia interessante ed attuale il tema del connubio tra arte e scienza. L'entusiasmo degli studenti e dei docenti dei licei fiorentini ci ha davvero colpito positivamente".

