Palio di Siena: al Nicchio la prova generale e alla Giraffa la Provaccia

Stasera alle 19 sul tufo di Piazza del Campo si corre il Palio dell'Assunta, preceduto dal grande corteo storico con 700 figuranti

Tutto pronto per il Palio di Siena dedicato alla Madonna Assunta, che si correrà questa sera alle 19 in Piazza del Campo, preceduto da un maestoso corteo storico con 700 figuranti in costume che sfileranno nel centro storico.



Questa mattina è stata la contrada della Giraffa con Francesco Caria detto Tremendo sul cavallo Queen Winner a vincere la 'Provaccia' del Palio. Alla partenza buono spunto di Civetta e Giraffa con quest'ultima che ha preso la testa della corsa mantenendola fino al secondo giro quando, alla curva di San Martino, è stata superata dal Nicchio che, nel terzo giro, all'ultima curva del Casato ha lasciato la prima posizione proprio alla Giraffa.

Ieri sera invece la prova generale del Palio è stata vinta dalla contrada del Nicchio con il fantino Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, sul cavallo Tale e Quale. La prova generale si è disputata in condizioni di luce simili a quelle della sfida di oggi. Alla partenza hanno preso la testa Bruco, Tartuca e Lupa, ed era stata quest'ultima a guadagnare la prima posizione alla prima curva di San Martino. Dopo la seconda curva del Casato è stato poi il Nicchio a prendere la testa della prova generale mantenendola fino alla fine del terzo giro.

16/08/2018