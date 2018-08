Palio di Siena: la Lupa trionfa in Piazza del Campo

Una corsa emozionante a Siena che ha visto la vittoria inaspettata di Gingillo sul cavallo Porto Alabe

Un Palio di Siena emozionante e una vittoria imprevista: la Lupa ha vinto la carriera di oggi dedicata alla Madonna dell'Assunta ed era stata sorteggiata di rincorsa, una posizione da cui è difficile riuscire a recuperare terreno.

Invece il fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo - 25 palii corsi, 2 vinti di cui l'ultimo dieci anni fa - sul cavallo Porto Alabe - un solo palio vinto su 11 corsi - ha sin dalla prima curva mostrato quello di cui era capace: ha superato gli altri cavalli passando da dietro e alla seconda curva era già in prima posizione.

Nessuno è più riuscito a superarlo: la Giraffa si è piazzata in seconda posizione, mentre il Nicchio, che era la contrada a non vincere da più tempo in piazza (dal 1998), era partito molto agguerrito ma poi il fantino Luigi Bruschelli detto Trecciolino, che sperava di vincere il suo 14imo palio ed entrare così nel record, è caduto da cavallo.

Per la Lupa è la 37ima vittoria, l'ultima risale al 16 agosto 2016, un anno fortunato che aveva visto la contrada fare cappotto, ovvero vincere entrambe le carriere.

16/08/2018