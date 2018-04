Ponte del 1 maggio al museo: aperti Uffizi, Boboli, Bargello, Palazzo Pitti

Aperture eccezionali per alcuni dei luoghi d'arte più belli di Firenze sia lunedì 30 aprile che martedì 1 maggio

Buone notizie per chi approfitterà del ponte del 1 maggio per visitare Firenze: i principali musei della città infatti resteranno aperti al pubblico.

La Galleria degli Uffizi sarà aperta non solo il primo maggio, con normale orario dalle 8,15 alle 8,50 come previsto per i musei statali ma anche lunedì 30 aprile, in via straordinaria in quanto si tratta di un giorno ordinariamente di chiusura.

Sempre il 30 aprile, insieme agli Uffizi, sarà eccezionalmente aperto anche il giardino di Boboli, dalle 13,15 alle 18,50. Il primo maggio invece, secondo le norme statali, saranno aperti tutti gli spazi del complesso museale, cioè Uffizi, Palazzo Pitti e Boboli.



Primo maggio di apertura anche in alcuni musei della rete del Bargello (lo stesso Bargello, le Cappelle Medicee con i capolavori di Michelangelo, la chiesa di Orsanmichele, Palazzo Davanzati), e 'pre' apertura in via eccezionale, il 30 di aprile, dalle 8,15 alle 13,50 delle Cappelle Medicee.

28/04/2018