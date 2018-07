Torna il Bruscello di Montepulciano dedicato al tempio di San Biagio

Dall'11 al 15 agosto in scena la 79ma edizione della rassegna teatrale polare che coinvolge l'intero paese toscano

Si intitola 'Sangallo 1518: il tempio poliziano' il nuovo spettacolo del Bruscello di Poliziano, tradizionale teatro popolare di Montepulciano giunto alla 79ma edizione, che andrà in scena dall'11 al 15 agosto in piazza Grande.



Il Bruscello racconterà la nascita del Tempio di San Biagio, per celebrare il cinquecentenario dalla posa della prima pietra della grande chiesa edificata a valle del centro storico di Montepulciano, su progetto dell'architetto Antonio da Sangallo. I bruscellanti che, come vuole la tradizione, sono tutti abitanti di Montepulciano reciteranno sotto la direzione musicale di Alessio Tiezzi, la regia di Alessandro Zazzaretta e la direzione artistica di Franco Romani.



"Ci aspetta un'edizione con molte novità, uno spettacolo corale che ogni anno richiama sempre più persone dai comuni limitrofi - ha commentato Marco Giannotti, presidente della Compagnia popolare -. Non possiamo più dire che il Bruscello è solo dei poliziani, ma è un orgoglio per noi accogliere bruscellanti dagli altri paesi, addirittura dagli Stati Uniti e dal Sudafrica! È bellissimo vedere volti nuovi che si affacciano per la prima volta al palcoscenico di Piazza Grande e rendersi conto del loro entusiasmo, con i vecchi che accolgono ben volentieri i nuovi arrivati".

Il Bruscello è una forma di teatro popolare e contadino, tipicamente toscano, recitato e cantato da attori non professionisti. È una rappresentazione, a volte epico-drammatica, a volte farsesca, di episodi della vita di tutti i giorni, creati da immaginazioni popolari o da fatti realmente accaduti, tratti della storia o della letteratura. Soggetti, testi e sceneggiatura si devono tutti alla creativa spontaneità dei bruscellanti, una compagnia che pratica questo genere per amor di tradizione e diletto.

www.bruscello.it

26/07/2018