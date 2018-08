Il set della fictio, giunta alla terza stagione, sarà allestito in autunno tra ville e castelli del territorio, tra cui anche il Castello di Oliveto

Le riprese della celebre fiction 'I Medici', giunta ormai alla terza stagione, saranno girate anche a Castelfiorentino. La produzione della LuxVide avrebbe già effettuato vari sopralluoghi, alla ricerca degli scorci panoramici più belli e di alcune ville e castelli, tra i quali il Castello di Oliveto.

A renderlo noto è il sindaco, Alessio Falorni, che non manca di esprimere la sua soddisfazione di poter accogliere il cast della mega produzione della LuxVide, che aveva selezionato in Toscana già il territorio di Volterra e Pienza per ambientare le vicissitudini della famiglia nobile fiorentina più famosa del mondo.

Il set cinematografico sarà allestito nel prossimo autunno.

"E' un'opportunità straordinaria per la nostra comunità, che potrà far conoscere le bellezze del nostro territorio in tutto il mondo - sottolinea il sindaco - a partire dalle ville e i castelli che rappresentano l'eredità plurisecolare di tante famiglie nobili fiorentine, come lo erano i Medici."

