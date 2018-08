BOCCACCESCA, A CERTALDO UN VIAGGIO EMOZIONALE NEL GUSTO

Ad ottobre la manifestazione enogastronomica propone un'edizione ricca di eventi per i suoi primi 20 anni di vita

Il gusto invade il borgo di Certaldo in autunno con la tre giorni di 'Boccaccesca' (5/7 ottobre), la rassegna che quest'anno propone un calendario ancora più ricco di eventi per festeggiare i suoi primi 20 anni di vita.

“A che ora si mangia?” è la domanda che scandisce un tempo speciale, quello del piacere di stare insieme intorno alla tavola, il tema dell'edizione 2018 della manifestazione che intende promuovere il cibo come esperienza di condivisione e di socialità. E quale miglior location se non quella di un borgo dove riscoprire e provare a perpetuare questi valori? Certaldo infatti - nella sua parte alta e bassa - si trasforma per l'occasione in un'accogliente tavola imbandita dove un pubblico di appassionati ed addetti ai lavori potrà confrontarsi e scoprire sapori e saperi del mondo.

“Per celebrare il 20mo compleanno di Boccaccesca, abbiamo voluto riflettere proprio sul tempo - spiega Claudia Palmieri, direttrice artistica della manifestazione - scoprendo che questi 20 anni non sono affatto passati invano perché hanno contribuito a far conoscere aspetti curiosi e inediti del cibo e di tutto quello che gli gravita attorno”.

Un viaggio emozionale che partendo dall’enogastronomia - regina della manifestazione- attraverserà il mondo dell’arte e dell’artigianato dando vita ad un ricco programma che accanto a degustazioni e cooking show propone un’imperdibile mostra mercato.

Nel Borgo Alto di Certaldo espositori provenienti da molte regioni italiane presenteranno le loro eccellenze enogastronomiche e artigianali, mentre grandi chef daranno vita a particolari dimostrazioni di cucina.

Spazio poi anche ai grandi vini con l’Enoteca di Boccaccesca e non mancheranno incontri e momenti di approfondimento culturale tra questi, torna anche il Premio Boccaccescache verrà assegnato a una personalità che si è contraddistinta nel mondo culturale.

Nella tre giorni invece nel Borgo Basso sarà protagonista Boccaccesca Street Food un’area curata da Confesercenti Certaldo.

10/08/2018