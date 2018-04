Pesca: la Toscana nel 2018 è per la prima volta al Seafood di Bruxelles

L’incontro rappresenta la più grande vetrina mondiale per i prodotti ittici

La Toscana partecipa per la prima volta Seafood Expo Global, la più grande vetrina mondiale dei prodotti ittici che si svolge fino a domani a Bruxelles dove sono presenti 1.850 aziende provenienti dai 79 Paesi del mondo. All’evento partecipa il Direttore generale all’agricoltura della Regione Toscana, Roberto Scalacci. A fare conoscere le eccellenze ittiche toscane, all’interno dello spazio espositivo del Ministero delle Politiche agricole e della pesca, sono due imprese: la società Maricoltura e ricerca di Capraia che opera all’interno del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e che alleva in acque incontaminate orate e spigole di alta qualità, e la Società Mobilpesca surgelati di Altopascio, specializzata nella lavorazione e commercializzazione di prodotti ittici congelati e surgelati. Le altre regioni italiane presenti al Seafood sono Sicilia, Campania, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Puglia, Calabria.

L’avvenimento rappresenta un’occasione importante per le aziende per incontrare buyer e fare affari con fornitori provenienti da ogni angolo del globo, ma anche di presentare i progetti per la valorizzazione delle loro produzioni di pescato e trasformato con una particolare attenzione alle nuove tecnologie.

Nello stand della Regione oltre alla presentazione dei prodotti della filiera ittica, si parla anche dei prodotti di qualità espressione di un territorio unico, ricco di arte, sapori, tradizioni, cultura gastronomica. La Toscana ha rivolto in questi anni una particolare attenzione al settore ittico, sfruttando al meglio i fondi comunitari, le opportunità offerte dai fondi nazionali, in sinergia con le risorse proprie. Risale al 2005, infatti, la legge di settore regionale che, oltre a programmare risorse finanziarie a disposizione degli operatori, ha avuto il merito di favorire, regolamentandola, l’attività del pesca turismo e dell’ittiturismo, tant’è vero che in Toscana sono aumentate negli ultimi anni le aperture di attività di questo tipo.

26/04/2018