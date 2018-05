San Vincenzo: in arrivo un festival dedicato al pesce azzurro e ai fiori

La due giorni dedicata allo Street food e al pescato locale si terrà il 19 e 20 maggio

Una due giorni dedicata al pescato locale, in particolare al pesce azzurro, e ai fiori: questo sarà il binomio a caratterizzare ‘Un mare di gusto’, il tradizionale appuntamento in programma per questo week end a San Vincenzo in provincia di Livorno, in uno degli angoli più suggestivi della Costa degli Etruschi. La due giorni avrà luogo sabato 19 e domenica 20 maggio, e avrà come filo conduttore la valorizzazione del pesce azzurro, della palamita e delle specie ittiche della toscana. La rassegna, tra eventi, degustazioni e approfondimenti culturali, è organizzata dal Comune di San Vincenzo e sotto la direzione artistica di Deborah Corsi, chef Jeunes Restaurateurs d’Italia.

Tanti gli appuntamenti in programma, a partire dallo street food serale a tema palamita e prodotti del territorio, con una ventina tra ristoranti, bar e gelaterie che propongono piatti in abbinamento con fiori; per passare al convegno “La Palamita che verrà - Il futuro della pesca nei nostri mari" per fare il punto sui sistemi di tutela e sviluppo della risorsa ittica del territorio. Spazio anche alla kermesse il Pranzo della Domenica, con quattro chef del territorio e altrettante specialità; da Fabrizio Caponi con la palamita al fumo d'alloro a Ivano Lovisetto con la panzanella azzurra, da Mirko Rossi con i bottoni di canapa alla palamita a Deborah Corsi con la palamita croc.

Il centro di San Vincenzo diventerà, infine, un giardino fiorito grazie alla mostra-mercato dedicata al mondo delle piante e dei fiori e verrà anche allestita una mostra di modelli di barche da pesca d’epoca a vela e a motore.

