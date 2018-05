Torna eatPRATO 2018: tre giorni per assaporare le eccellenze toscane

Dall'8 al 10 giugno un weekend per riscoprire tutto ciò che di buono offre il territorio pratese dalla bozza al vino di Carmignano, dai fichi secchi alle pesche dolci

Dall’8 al 10 giugno 2018 torna per la terza edizione eatPRATO, la manifestazione che vuole celebrare le eccellenze della cultura enogastronomica di Prato e dintorni. eatPRATO è promosso dal Comune di Prato in collaborazione con l’Associazione Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi con il patrocinio della Regione Toscana.

Sarà un weekend per assaporare il meglio della produzione enogastronomica e della ristorazione pratese: i vini di Carmignano, la mortadella di Prato, il pane, il biscotto di Prato, la pasticceria, i fichi secchi di Carmignano, le pesche di Prato e tutto ciò che di buono offre questo straordinario territorio.

eatPRATO 2018 propone un ricchissimo e ghiotto calendario di eventi dedicati alle eccellenze enogastronomiche del territorio: degustazioni di vini e birre artigianali, di prodotti e piatti del territorio, cooking show dolci e salati, laboratori del gusto per bambini; trekking notturni, itinerari del gusto in città e fuori, visite nei musei, incontri, presentazione di libri, colazioni, merende, aperitivi, brunch e tapas made in Prato.

Quartier generale di eatPRATO sarà il Giardino Buonamici nel pieno centro che per tre giorni si trasformerà in un vero e proprio giardino di delizie esclusivamente con tipicità pratesi wine&food, e beer &food con i giovani birrifici artigianali pratesi, ma da lì poi si parte alla scoperta di una città a misura di foodies golosi e curiosi.

E allora ecco il Trekking Goloso, le degustazioni nei musei con presentazione di libri e piccole mostre estemporanee, le soste nel bookshop del gusto o davanti ad una creazione live dei vignettisti di Prato per poi andare a fare la spesa al mercato secondo un percorso guidato prima del Brunch d'Autore o soffermarsi davanti agli Show Cooking e Food Session con dj.

E ancora, i laboratori per i bambini, FoodArt - il cibo come capolavoro in cui creare opere d’arte da gustare o Giochiamoci Prato con i suoi quiz e prove sensoriali, il Biscotto di Prato Live, show pastrying intorno a quello che con le pesche di Prato, rappresenta un unicum della pasticceria italiana di tradizione ottocentesca. E poi, le antiche ricette del convitto Dal 1700 a Gianburrasca con tanto di merenda a base di pappa al pomodoro finale per poi passare a Cammina&Gusta, la cena itinerante per le vie di Prato come un vero insider dei sapori tra piatti e menu a tema e chiudere con Prato&Stelle, tirando a far mattina e colazione al forno.

Il tutto alternato alle tante incursioni nell'arte e nel patrimonio storico tanto più che eccezionalmente nella "3 giorni" i 3 musei più belli della città, Palazzo Pretorio, Museo del Tessuto, Centro Pecci, si visiteranno con un biglietto simbolico di 1 euro a museo.

Per tutte le informazioni:

www.eatprato.it

10/05/2018