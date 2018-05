Urban Food Festival: tre giorni fra musica, fumetti, cibo e vinili

Dal 4 al 6 maggio tanti eventi al centro commerciale polifunzionale San Donato a Novoli

Musica, spettacoli, street food e tanto vintage all’insegna di vinili e fumetti: è 'Uff-Urban street food', il festival che dal 4 al 6 maggio animerà il Centro commerciale polifunzionale San Donato a Novoli.

“La piazza di San Donato sta diventando sempre più un luogo nel quale incontrarsi - – ha detto il presidente del Quartiere 5 Cristiano Balli – e la zona ha bisogno di iniziative come questa. Tre giorni per assaggiare street food, cercare un fumetto o un disco raro e dare a tutti un’opportunità in più per stare insieme”.

In piazza ci saranno tantissimi FoodTruck provenienti dal territorio italiano, con l’immancabile ‘carrettino’ del lampredotto, ma anche da tutta la penisola: orecchiette e scamorza affumicata alla piastra dalla Puglia, gnocchi, tigelle, piadine dall’Emilia Romagna, paella dalla Spagna, arrosticini abruzzesi, primi piatti al tartufo dal Mugello, e tanto altro. In programma degustazioni di vini, birra e liquori artigianali biologici.

Le serate saranno animate da esibizioni della palestra Virgin Active San Donato Firenze e dai balli delle scuole di salsa e latinoamericano Ritmo Latino di Novoli; mentre Zumba sarà a cura dell’associazione Gio’ di Sesto Fiorentino, Fitness e Freestyle di Just Dance di Lastra a Signa, Swing dalla scuola Swingin’up Lindy Hop di Prato e Boogie Woogie e Rock and Roll dalla scuola Honky Tonk Train Blues di Calenzano.

Alle 15 del sabato arriverà il Vespa Club Firenze, che avrà uno stand all’interno della manifestazione, così come la palestra Virgin Active. Domenica 6 alle 15.30 i ragazzi di ‘Interno 32’ di Peretola presenteranno i brani del loro ‘Equilibrioverticale’. Sempre domenica, alle 16.30, sarà la volta di Debora Castellucci con il gruppo MusicArtSister. Per tutti e tre i giorni sarà presente il mercatino di vintage con fumetti, dischi, cd, dvd, giocattoli.

Ingresso libero dalle 11 alle 23.

