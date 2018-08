Vino: un'annata eccellente per il Candia dei Colli Apuani Doc

Si stima un aumento tra il 10% e il 20% della produzione e un'ottima qualità, grazie alle condizioni climatiche favorevoli

In arrivo un'ottima annata per il Candia dei Colli Apuani. In linea con l’andamento stagionale la produzione complessiva che dovrebbe attestarsi intorno ad un aumento del 10%-20%, secondo la stima di Coldiretti Massa Carrara e dal Consorzio del Candia dei Colli Apuani Doc.

“Le condizioni attuali fanno ben sperare per una annata di ottima qualità – spiega Francesca Ferrari, Presidente Coldiretti Massa Carrara - anche se l’andamento della vendemmia dipenderà molto da questi ultimi giorni del mese e da quello di settembre. Secondo il cronoprogramma sulla costa si inizierà a vendemmiare già nei primi giorni di settembre, in anticipo rispetto allo scorso anno”.

Lo scorso anno la produzione dei vini Doc e Igt si era attestata intorno ai 7mila quintali, in crescita di 232 quintali rispetto al 2016. “La situazione attuale è molto positiva – spiega Fabrizio Bondielli, Presidente Consorzio del Candia – le prospettive sono molto buone anche alla luce di una stagione che ha consentito una maturazione esplosiva dei grappoli, che ci fa presupporre una qualità dell’uva eccellente. Servirebbe ancora qualche goccia di pioggia ma in ogni caso siamo già molto contenti così. Il prossimo Candia Doc sarà eccezionale da ogni punto di vista”.

25/08/2018