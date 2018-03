Aeroporti toscani in crescita: 2017 anno record per Pisa e Firenze

Il sistema aeroportuale toscano sfiora la soglia degli 8 milioni di passeggeri, con un incremento complessivo del 5,2%

Il 2017 è stato un anno record per Toscana Aeroporti, che gestisce gli scali di Firenze e Pisa: è stata sfiorata la soglia degli 8 milioni di passeggeri, con un incremento complessivo del 5,2% rispetto all'anno precedente. Risultati eccezionali per entrambi gli scali: Pisa ha fatto registrare una crescita del 4,9% e Firenze del 5,7%.



Più nel dettaglio i numeri del traffico vedono il 'Galilei' attestarsi a 5,2 milioni di passeggeri in transito mentre il 'Vespucci' raggiunge i 2,7 milioni. In totale i ricavi di Toscana Aeroporti sono stati 136,2 milioni di euro (+6,6%), con un utile netto di 10,6 milioni di euro (+7,5%).

"Il 2017 è stato un anno caratterizzato da risultati straordinari di grande crescita - ha sottolineato il presidente di Toscana Aeroporti, Marco Carrai - coronati dall'ottenimento della Via per la pista di Firenze e dalla conclusione dell'iter approvativo del masterplan per Pisa. Risultati positivi sia sul fronte dei passeggeri, dove sono stati sfiorati gli 8 milioni nonostante oltre 1.400 cancellazioni e dirottamenti nell'aeroporto di Firenze, sia sul fronte degli indicatori economici che consentono un incremento della remunerazione degli azionisti".

