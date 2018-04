Carrara: al via Seatec, salone nautico con al centro la sicurezza

La mostra è in calendario dal 5 al 7 aprile e si terrà nei locali di Carrarafiere

Il 5 aprile prende il via a Carrara il salone nautico Seatec 2018. La mostra si terrà al Carrarafiere, al padiglione fieristico di Marina di Carrara, quest’anno l’esposizione (in programma fino al 7 aprile) sarà dedicata in particolar modo alla tecnologia, alla componentistica e al design della nautica da diporto. Al taglio del nastro è stato presente l’assessore allo sviluppo del territorio del Comune di Carrara, Andrea Raggi.

In occasione della prima giornata verranno presentate le ultime novità nell’ambito della diportistica, si discuterà di “movimentazione e posizionamento di grandi barche a motore e a vela in un cantiere navale” e verrà presentato un innovativo motore elettrico. Si parlerà della nuova frontiera del controllo a bordo con il ‘Web-Yacht Internet of boats’, sorta di guardiano virtuale sulla barca e ancora di sistemi di allarmi antincendio, antifurto e anti allagamento di ultima generazione.

Tecnologia e nautica continuano così a essere protagonisti della fieristica della costa versiliese e apuana, senza mai dimenticare di mettere l’accento sull’eccellenza dei prodotti e sull’innovazione tecnologica al fine di garantire sicurezza e confort.

