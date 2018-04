NAUTICA: YARE CHIUDE CON 1500 INCONTRI DI BUSINESS

A Viareggio, capitale mondiale del settore, protagonisti comandanti di yacht, aziende e realtà produttive di eccellenza

Con 110 comandanti, 90 imprese italiane ed estere, 400 partecipanti al Superyacht Captains Forum a Viareggio e 1.500 incontri (B2C - Meet the Captain) nella giornata dedicata al business, chiude a Viareggio l'ottava edizione di Yare (Yachting Aftersales and Refit Experience), rassegna dedicata all'aftersales e al refit.

Yare per la prima volta è stato ospitato al centro di uno dei più importanti distretti nautici mondiali di cui fanno parte circa 1.400 imprese. Una scelta apprezzata dalle aziende che hanno potuto ottimizzare il proprio tempo nei contatti coi comandanti, nelle visite ai cantieri navali e negli incontri con altri imprenditori del settore.

Da molti anni Yare offre agli addetti del settore un programma dinamico e occasioni d'incontro, dibattito, business, network e informazione. In particolare, il 'The Superyacht Captains Forum', rinnovando a ogni edizione il proprio format e andando incontro alle esigenze di un pubblico altamente specializzato, ha dato modo di approfondire aspetti concreti della nautica da diporto per una significativa fetta di mercato.

Yare ha favorito discussioni tecniche e scambi di informazioni su quali sfide e quale approccio al mercato refit e aftersales devono porsi le imprese nel prossimo e medio futuro in considerazione di una flotta yacht che a livello globale conta 5.649 unità, da 30 fino a oltre 100 metri.

In questa edizione aziende e comandanti di yacht hanno utilizzato l'app mobile di Yare che ha permesso una comunicazione tra organizzatori e player. La giornata del B2C Meet the Captain è stato il momento apicale di un lavoro di conoscenza già avvenuto in precedenza attraverso gli strumenti di profilazione, di comunicazione e le strategie di matching. Questo metodo ha permesso di arrivare al giorno precedente l'evento con agende dei meeting già condivise e con una soddisfazione media che per le aziende era già del 76,2% e per i comandanti pari a 89,16%.

L'utilizzo degli strumenti digitali ha consentito di svolgere un numero di meeting superiore a quelli previsti. Le aziende hanno dichiarato, attraverso l'App alla fine di ogni incontro effettuato, che l'81% dei meeting sono stati interessanti. I comandanti hanno mostrato verso i servizi offerti il 76% di interesse e hanno dichiarato che il 92,3% degli incontri sono stati pienamente in linea con le aspettative e interessanti per le attività dei propri yacht, con possibilità dichiarata da parte di oltre il 70% di usufruire nel breve periodo dei servizi offerti.

L'evento ha posto Viareggio al baricentro dell'interesse mondiale, non solo per l'acquisto di super yacht, ma anche per il post-vendita. "Il mercato mostra un record italiano indiscusso con dati sull'andamento della costruzione di superyacht che indicano una crescita interessante per il new building ma anche per tutto il comparto refit, repair e aftersales considerando che una grande costruzione dopo la sua produzione vale sei volte il suo valore in termini di spesa - dichiara Vincenzo Poerio, presidente di Yare -. Anche per la Toscana, con imprese molto orientate al settore superyacht questa manifestazione rappresenta l'occasione di approfondimento delle novità e dei trend e di allargamento del mercato". "Il format Yare - sottolinea Pietro Angelini, direttore generale Navigo - è arrivato a un livello molto buono e internazionale e l'evento è ormai entrato, a tutti gli effetti, nel calendario di appuntamenti degli esperti di settore".

