Torna OroArezzo: 600 aziende e 450 buyer per il gioiello Made in Italy

Dal 5 all'8 maggio arriva la 39ima edizione della fiera più importante per la produzione orafa italiana di altissimo livello

Sono oltre 600 le aziende orafe e 450 i buyer internazionali, provenienti da 60 paesi, che parteciperanno alla 39ima edizione di OroArezzo, la più importante fiera dedicata alla produzione orafa Made in Italy in programma dal 5 all'8 maggio.

Nel corso della manifestazione, organizzata da Italian exhibition group (Ieg), le aziende incontreranno operatori di tutto il mondo e verranno proposte iniziative concrete per valorizzare e promuovere le eccellenze Made in Italy.

Sono oltre ottomila i metri quadri netti di spazi allestiti, in cui gli espositori potranno mostrare al meglio le proprie collezioni.

Tre le aree espositive: la prima, più ampia, dedicata alla migliore offerta di produzione di oreficeria della più qualificata e apprezzata manifattura italiana, la seconda 'Cash & carry', uno spazio dinamico e innovativo che offre opportunità alle aziende di vendere sul pronto, e la terza l'area 'Tech e tech-3D' dedicata ai sistemi di lavorazione più tecnologici.

28/04/2018