IL CUORE GRUNGE DI SEATTLE AL VIPER THEATRE: IN CONCERTO I DROP CIRCLES

Sabato 12 maggio torna il 'Never Mind Rock Party', sul palco anche i CRNG e il dj set 100% rock di Dj I'Bestia

Se non potete andare a Seattle, è Seattle che viene a Firenze, in occasione del ‘Never Mind Rock Party’ sabato 12 maggio al Viper Theatre. Sul palco saliranno i Drop Circles, formazione fiorentina rigorosamente grunge. La band eseguirà cover di Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Faith No More, System Of A Down, Soundgarden e anche brani propri attualmente in lavorazione.

Il gruppo nasce nella primavera del 2011 dalle ceneri di alcune band della scena rock locale. Il genere può essere definito un alternative grunge dalle svariate influenze, con riflessi molteplici che spaziano dal nu-metal, dall'indie rock passando per il crossover. L'obiettivo è quello di mantenere la coerenza e il magnetismo con le proprie origini musicali, cercando di proporre brani propri e cover nel connubio di una direzione rock, comunque delineata e riconoscibile. La volontà portata avanti dalla band è quella infatti di ampliare costantemente e principalmente il repertorio dei brani inediti mantenendo sempre un’anima ben definita figlia del Seattle sound con tutte le sue evoluzioni e contaminazioni.

La line up attuale vede Simone JC alla chitarra, Sergio (Lestone) al basso e i due “pilastri” originali Valerio (Gandalf) alla batteria e Andrea (il Ceppo) alla voce e seconda chitarra. Dal 2011 ad oggi i Drop Circles hanno calcato numerosi palchi della zona fiorentina/pratese spingendosi anche in Emilia Romagna e nell’alta Toscana. Hanno all’attivo un Ep registrato nel 2012 ma entro la fine del 2018 rientreranno sicuramente in studio per marchiare a foho le ultime composizioni.

Per l’ultimo Never Mind Rock Party del Viper sul palco ci saranno anche i CRNG e la serata si chiuderà con il dj set 100% rock di Dj I'Bestia.



Sabato 12 maggio 2018 – ore 22,30

Viper Theatre – via Pistoiese / via Lombardia – Firenze

Biglietto posto unico: 5 euro

Per informazioni:

tel. 055 0195912

https://www.viperclub.eu/

11/05/2018