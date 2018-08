Libri liturgici e canto sacro: a Firenze seminario tra biblioteche e certose

Dal 29 agosto al 1 settembre il CeDoMus Toscana propone un corso per scoprire i libri liturgico-musicali alla Marucelliana e Riccardiana, con una parte pratica di canto alla Certosa del Galluzzo

Un corso per conoscere i libri liturgico-musicali, che unisce l’approccio prettamente biblioteconomico a quello musicale e liturgico: è il seminario “Dai libri liturgici al canto sacro”, promosso dal Centro di Documentazione Musicale della Toscana che si terrà dal 29 agosto al 1 settembre a Firenze.

Un primo modulo a carattere seminariale, nei giorni 29 e 30 agosto, avrà luogo presso le biblioteche Marucelliana e Riccardiana, per uno studio codicologico e della notazione a partire dagli esemplari conservati.

Seguiranno tre incontri di mezza giornata ciascuno – nei giorni 31 agosto e 1 settembre – intesi allo studio, anche pratico, della liturgia cantata utile per l’identificazione del contenuto musicale e delle diverse tipologie di libro liturgico. Questa parte si svolgerà presso la Certosa del Galluzzo, e si concluderà domenica mattina, per chi vuole, con la partecipazione alla celebrazione liturgica condivisa con la Comunità di San Leolino.

Il seminario parte dall’attività di censimento dei fondi musicali che il Centro di Documentazione Musicale della Toscana sta portando avanti e ha fatto emergere un’importante presenza di libri liturgico musicali, manoscritti e a stampa, conservati in biblioteche, archivi e musei del territorio regionale. La partecipazione è gratuita e non richiede particolari competenze musicali.

Per informazioni: www.cedomus.toscana.it

21/08/2018