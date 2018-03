Nannini, Blunt e Alanis Morisette sul palco del Pistoia Blues

Ecco tutti i nomi della 39esima edizione della kermesse che si terrà nella città toscana dal 4 al 16 luglio

Ci sarà anche Gianna Nannini tra gli artisti che animeranno l'edizione 2018 del Pistoia Blues Festival, presentata dal Comune di Pistoia, dall'Associazione Blues In e Live Nation. La rocker senese salirà sul palco di piazza Duomo il 16 luglio. Gli altri nomi in cartellone sono Graham Nash il 4 luglio, James Blunt il 13 luglio, Steve Hackett sabato 14 luglio e Alanis Morissette il 10 luglio.

"L'edizione del Pistoia Blues 2018 - ha detto il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi - segna l'inizio di una programmazione del festival pistoiese che, per la prima volta, potrà essere pluriennale. Questo consentirà agli organizzatori Blues In e Live Nation, che ringrazio per il cartellone di concerti presentato, di lavorare e di programmare gli eventi con uno sguardo più lungo sul futuro".

"Oggi è la prima occasione di presentazione del programma degli appuntamenti principali del festival 2018 - ha aggiunto Giovanni Tafuro responsabile dell'Associazione Blues In - che raggiunge la sua 39a edizione. Un programma di qualità con importanti artisti internazionali che per la prima volta suoneranno sul palco di Piazza Duomo. Un'edizione che tornerà a una formula più raccolta e che, nelle prossime settimane vedrà i weekend di metà luglio arricchirsi di nuovi ospiti e tante iniziative".

Per informazioni:

http://pistoiablues.com/

22/03/2018