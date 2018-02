VENERDÌ 23 FEBBRAIO IL CIRCOLO BUH! SPEGNE LA PRIMA CANDELINA

Il circolo di Rifredi festeggia un anno di attività tra musica, cultura, enogastronomia e impresa

In un solo anno oltre 60 eventi, 100 live performance, 3500 associati e quasi 10.000 presenze. Questi sono i numeri di un anno di attività di BUH! il circolo culturale urbano di Rifredi che di giorno è un posto di lavoro, mentre la sera si trasforma in un punto d’incontro per la città e per il quartiere.

BUH! è un progetto culturale ricavato negli spazi dell’ex-dogana a Rifredi dove un tempo c’erano solo magazzini per lo stoccaggio delle merci, nato dalla partnership con Impact Hub Florence e co-finanziato dal bando Funder35 promosso da 18 fondazioni private e patrocinato da Acri, l’Associazione delle Fondazioni e delle casse di risparmio Spa.

"BUH! È un circolo che non segue logiche di profitto, - ha dichiarato Riccardo Zammarchi Presidente de La Scena Muta - ma è mosso dalla voglia di costruire una proposta culturale attenta a ciò che accade dentro e fuori dalla città. L’anno in corso è quello della nuova linea della tramvia, Buh! si troverà esattamente a metà fra la fermata di piazza Dalmazia e la stazione di Rifredi: l’interazione con la città e il quartiere passerà principalmente da qui. Parallelamente il progetto proseguirà con la sua crescita e le energie saranno dedicate a sviluppare la parte legata ad una formazione all’insegna del learning by doing: imparare attraverso il fare”.

Nella serata di venerdì 23 febbraio sarà ricreata l'antica pratica del 'Simposio' con In vino veritates a cura dell'artista e facilitatore Iacopo Seri. Un'evento all'insegna della convivialità durante il quale i commensali potranno discutere intorno ad un tema: l'ipocrisia. Regole? Solo una: ogni invitato avrà una bottiglia di vino di fronte a sé e per prendere parola dovrà bere almeno un po' (Inizio ore 20 - info e prenotazioni prenotazioni@lascenamuta.com). A seguire i dj set degli animatori più affezionati del BUH!, fra cui: Hugolini, Saeed Aman dei BowLand, Edoardo Florio Di Grazia de Le Furie e dj Olmo.

Ingresso riservato soci Arci.

