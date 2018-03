Inaugurato a Firenze il primo nucleo del Meyer Health Campus

Pronte le prime aule in via Cosimo Il Vecchio, una volta completato sarà il più grande campus pediatrico d'Europa

Dalla collaborazione tra ospedale Meyer, Università di Firenze, Regione e Fondazione Meyer nasce il Meyer Health Campus: mille metri quadri con sette aule e quattro sale all'avanguardia, nei locali dell'ex facoltà di teologia in via Cosimo il Vecchio.

La nuova struttura è totalmente dedicata alla formazione pediatrica: entro il 2019, ha spiegato il direttore generale Alberto Zanobini, saranno inoltre realizzati due grandi auditorium, altre aule, una foresteria e il nuovo collegamento pedonale con l'ospedale.

"Un investimento totale di quattro milioni di euro - ha aggiunto - di cui oggi inauguriamo la prima fase: siamo proprietari dal settembre 2016 e questo è un risultato ottenuto in tempi straordinari. Una volta completato sarà il più grande campus pediatrico d'Europa".

In aprile saranno trasferiti nel campus tutti gli uffici e le funzioni legate alla formazione; il centro, diretto da Maurizio de Martino, ospiterà cinque scuole di specializzazione, otto master e i centri di formazione delle professioni sanitarie. Due spazi in particolare ospitano il Centro di simulazione pediatrica, una "palestra" all'avanguardia dove insegnare a operatori e familiari tutte le pratiche e le operazioni necessarie alla cura dei bambini, e una sala di lettura dedicata a Lucrezia Borghi, la studentessa di Greve in Chianti morta in un incidente due anni fa in Spagna.

14/03/2018