Paradontite e diabete sono legati: la scoperta arriva da Pisa

I ricercatori dell'Università hanno partecipato a uno studio internazionale che dimostra come curando una malattia migliori anche l'altra e viceversa

Tra il diabete e la paradontite c'è una connessione stretta: curando una malattia si migliora l'altra e, viceversa, se si trascura una delle due, l'altra si aggrava. La scoperta arriva da uno studio internazionale a cui hanno partecipato anche Filippo Graziani e Anna Solini, docenti del dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica dell'Università di Pisa.

Lo studio rivela che chi si ammala di parodontite ha un rischio diabete di almeno il 20% più alto rispetto a chi ha le gengive sane, a parità di altri fattori di rischio per il diabete. Infine, un soggetto diabetico che ha anche la parodontite presenta delle complicazioni diabetologiche più gravi rispetto a chi ha solo il diabete.

"Parodontite e diabete hanno probabilmente un meccanismo comune alle spalle e il nostro studio rivela i possibili meccanismi comuni alle due problematiche - sottolinea Graziani - il meccanismo biologico in gioco per entrambe le malattie è probabilmente un'infiammazione generale dell'organismo come suggerito dalla presenza sia nei pazienti diabetici sia in quelli con parodontite di eccesso di molecole pro-infiammatorie come le interleuchine, fattore di necrosi tumorale ed eccesso di radicali liberi".

29/03/2018