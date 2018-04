La Toscana investe 2,7 milioni nella sicurezza delle strade regionali

I nuovi fondi si vanno a sommare ai 12 mln già stanziati per il 2018

Sono in arrivo altri 2,7 milioni di euro per la manutenzione e la sicurezza delle strade regionali toscane, nuovi fondi che vanno ad aggiungersi ai circa 12 milioni già stanziati dalla Regione a inizio anno. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli.

Le risorse saranno assegnate alle province e alla città metropolitana di Firenze, che seguiranno gli interventi. “Questi 2,7 milioni sono un contributo straordinario per la manutenzione della rete viaria di competenza regionale – spiega Ceccarelli – che si aggiunge al finanziamento ordinario di quasi 12 milioni di euro già erogato alle province e alla Città metropolitana a febbraio”. Per Ceccarelli “interveniamo con queste risorse aggiuntive per superare le criticità segnalate dalle Province, dopo aver verificato con una ricognizione congiunta l’effettiva necessità e urgenza di tali interventi. Migliorare la sicurezza stradale è e rimane una delle priorità della Regione Toscana”.

Dei 2,7 milioni stanziati, 686.350 sono stati assegnati alla Città metropolitana di Firenze che si sommano a 2.874.671 euro già assegnati a febbraio per la manutenzione ed il miglioramento della sicurezza stradale su 327,420 km di viabilità regionale nell’area fiorentina.

26/04/2018