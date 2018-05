LUCCA, VOLONTARIATO IN FESTA. LE STORIE ‘SCOMODE’ DI CHI AIUTA GLI ALTRI

Dall’alpinista cieco alla donna che ha offerto casa a una famiglia siriana, dalla campionessa disabile alla lotta contro l’arresto cardiaco. Storytelling solidale al Festival del volontariato

A volte dedicarsi agli ultimi e ai dimenticati significa assumere una posizione scomoda. Raccogliere i bisogni e trasferire un po’ del proprio tempo e della propria conoscenza significa alimentare la produzione dei valori, delle relazioni e della fiducia. «Di lui mi fido ciecamente» scherza Giuseppe Comuniello, alpinista cieco del Club alpino italiano, rivolgendosi all’amico e istruttore Aldo Terreni mentre alle loro spalle, in piazza Napoleone, a Lucca, si sta formando un grande cuore. È il flash mob organizzato dai ragazzi del servizio civile che procedono in fila indiana, bendati, appoggiano le mani sulle spalle di chi gli sta di fronte. Hanno le magliette rosse con una sedia sghemba serigrafata sul petto, e rosse sono anche le bandane che coprono i loro occhi. È un gioco sulla fiducia, il loro.

Siamo al Festival del volontariato, ormai arrivato all’ottava edizione. E quel payoff (“Mettiamoci scomodi”,) ben tradotto nell’immagine della sedia sgangherata, traduce la migliore anima di questo mondo che per quattro giorni, nella bella città toscana, ha deciso di far festa e di raccontarsi. Ha restituito storie di riscatto e fiducia, come quella di Giuseppe e Aldo, che abbiamo raccontato su queste pagine. «Quella corda che ci lega in parete durante le arrampicate - dice il volontario della sezione di Firenze del Cai - è una metafora della relazione che ci unisce».

La loro è solo una delle tante voci che sono state amplificate in un fine settimana che ha coinvolto in una festa di solidarietà non solo l’identità dell’intera città, ma anche associazioni, volontari, bambini. Ci sono stati laboratori, spettacoli, dimostrazioni sportive (dal tennis da tavolo alla scherma fino al rugby), esercitazioni di protezione civile (in mille i volontari Anpas che si sono sfidati nelle “Soccorsiadi”, vinte - una casualità - proprio dalla Croce Verde di Lucca). E poi convegni, seminari, consulenze e analisi mediche gratuite. E mentre la staffetta della solidarietà metteva in movimento un’intera comunità, compresi gli Special Olympics, la piazza veniva invasa dagli sbandieratori. Una dimensione sospesa tra contemporaneità e storia, tra identità territoriale e universalismo. «Siamo riusciti ancora una volta a mettere al centro del dibattito pubblico la cultura e la realtà del volontariato» commenta Edoardo Patriarca, presidente del Centro nazionale per il volontariato, che ha organizzato il Festival. «Abbiamo ricordato quanto sia importante il suo ruolo scomodo. Perché scomodo? Be’, perché raccoglie i bisogni dimenticati della società e porta le istituzioni con cui collabora a dare risposte sempre più efficaci».

A proposito di storie scomode. Oltre a quella di Giuseppe e Aldo c’è anche quella di Alessandro, che ha abbandonato il centro di accoglienza fiorentino seguito dai servizi sociali per andare a vivere insieme a Franca, vedova e bisognosa di compagnia. Insieme hanno aderito al progetto di housing sociale di Auser (“Conosce Abitare Solidale”). E poi c’è Maddalena. È arrivata dall’Albania, voleva vivere insieme al fidanzato ma durante il viaggio le loro strade si sono divise per ragioni indipendenti dalla loro volontà. Dopo essere stata costretta alla prostituzione, ha incontrato l’associazione Papa Giovanni XXIII (e una nuova vita).

Ortensia, invece, ha messo a disposizione la sua casa, nel centro di Lucca, alla Comunità di Sant’Egidio. Ora lì ci abita la famiglia Krikor (siriani di origine armena), che si è perfettamente integrata. Pochi chilometri più in là, a Viareggio, c’è la giovane Matilde. Ha poco più di vent’anni, ha la sindrome di Down. Grazie alla sorella Martina si avvicina al mondo dello sport e al gruppo sportivo l’Allegra Brigata. Ora far parte di una squadra ed è riuscita ad acquisire una maggiore autonomia personale. Lo scorso anno ha partecipato ai Winter Games, in Austria, vincendo due medaglie di bronzo nei 50 e 100 metri di sci di fondo a tecnica classica. È stata inoltre insignita del Premio Pegaso per lo sport 2018.

Almeno stavolta si toglie il velo alle storie invisibili. Si raccontano e si condividono, come buone pratiche da replicare. Affinché il contagio positivo della solidarietà possa assumere un ruolo educativo e culturale. Lo spera anche Stefano Ungaretti, che a Lucca ha creato una onlus che porta il nome di suo fratello Mirco, morto a trentatré anni per un’aritmia cardiaca. L’obiettivo di Stefano, cui è stata diagnosticata la stessa alterazione ritmica del cuore, è di sensibilizzare i bambini e prepararli a effettuare massaggi cardiaci. Nel frattempo, in collaborazione con le istituzioni locali (Comune e Provincia di Lucca) sono stati installati dodici defibrillatori automatici esterni.

Infine c’è spazio anche per gli animali. Quelli che si dedicano alla pet therapy, che hanno accompagnato anche i relatori della tavola dedicata alla montagnaterapia organizzata dal Club alpino italiano. E perfino quelli che hanno partecipato all’esercitazione della protezione civile, che in piazza ha simulato l’incendio di un bosco. Ma ci sono anche quelli con disabilità, oggetto di un progetto ideato e sviluppato dagli studenti delle scuole professionali lucchesi. Obiettivo: costruire carrelli di supporto a cani e gatti. Merito dell'associazione Oikos che, in collaborazione con Piccole Cucce, ha realizzato il primo carrello, presentandolo in anteprima proprio al Festival del volontariato.

Questi sono solo alcuni dei nomi e dei volti che hanno contribuito alla grande festa che a Lucca ha conquistato per la prima volta il cuore della città (piazza Napoleone e piazza del Giglio) e gli spalti delle antiche mura (là dove a settembre hanno suonato i Rolling Stone, nel fine settimana appena trascorso c’era il campo di protezione civile, compreso il modulo della “Giocheria” destinata ad accogliere e far divertire i bambini anche in caso di catastrofi).

Eppure questo mondo conta ben 6,63 milioni di volontari, ovvero quasi 13 persone su 100. Gente che s’impegna gratuitamente per gli altri e per il bene comune. La maggior parte (4,14 milioni) svolge attività all’interno di associazioni e organizzazioni, mentre sono circa 3 milioni le persone che svolgono attività di volontariato individualmente. Numeri che non possono essere trascurati. Perché dietro ognuna di queste persone ci sono storie come quelle di Ortensia, Maddalena, Stefano e Matilde.

15/05/2018