Tramvia a Firenze: la linea 3 sarà aperta al traffico dal 30 giugno

Confermati i tempi per il sistema tramvario: la linea 2 sarà messa in esercizio entro la fine di agosto

Confermate le date di apertura delle nuove linee della tramvia a Firenze: la linea 3 sarà aperta al traffico il prossimo 30 giugno, mentre la linea 2 sarà messa in esercizio entro la fine di agosto. E' quanto emerso ieri dalla riunione del collegio di vigilanza per l'accordo di programma relativo al completamento del sistema tramviario dell'area fiorentina e l'estensione nell'area metropolitana, sottoscritto ad aprile 2014 da Regione e Comuni territorialmente competenti.

Per quanto concerne lo stato di avanzamento della gara per l'affidamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica con opzione sulla progettazione definitiva, riguardante le estensioni tramviarie verso Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio, il Comune di Firenze, in qualità di stazione appaltante, ha comunicato che è terminata la valutazione tecnica delle offerte e pertanto è di prossima convocazione la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche e conseguentemente l'aggiudicazione provvisoria.

Alla seduta del collegio di vigilanza hanno partecipato l'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli ed i rappresentanti dei Comuni di Firenze, Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino.

29/03/2018