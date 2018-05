Atletica: sono oltre 2.000 i corridori iscritti alla Guarda Firenze

La corsa si terrà il 6 maggio, con partenza e arrivo in piazza Duomo

Vedere Firenze praticando l’atletica, è questa l’idea alla base della corsa Guarda Firenze, che attira ogni anno appassionati da tutti la Regione. La corsa si terrà domenica 6 maggio nel centro storico della città gigliata e per l’edizione di quest’anno le iscrizioni hanno superato quota 2000. La Guarda Firenze così accoglierà una nutrita schiera di runner che percorreranno un percorso ad anello con partenza e arrivo in piazza del Duomo.

La manifestazione, alla sua 46/a edizione, prevede più percorsi a disposizione dei podisti: la competitiva di 10 chilometri che sarà affiancata dalla corsa non competitiva sempre di 10 chilometri e dalla Ginky Family Run di 3 chilometri.

Riguardo al percorso di 10 chilometri, dal centro arriverà a piazza Michelangelo per poi tornare in riva all'Arno passando da San Niccolò e poi, dopo piazza Signoria, arrivare nuovamente in piazza del Duomo. Per la Ginky Family Run, sarà tutto nel centro storico.

05/05/2018