PREMIO BANCARELLA SPORT, LORIS CAPIROSSI TAGLIA IL TRAGUARDO

Lo scrittore Simone Sarasso e Loris Capirossi, l'ex pilota più volte campione del motomondiale, con il libro "65 - La mia vita senza paura. Loris Capirossi raccontato da Simone Sarasso" (Sperling & Kupfer) sono i vincitori della cinquantacinquesima edizione del Premio Bancarella Sport.

Il riconoscimento è stato attribuito, come da tradizione, in piazza della Repubblica a Pontremoli (Massa Carrara). Lo scrutinio delle schede ha decretato vincitore il libro con 64 voti attribuiti. Una "staccata" al limite, quella che ha visto il duo Loris Capirossi e Simone Sarasso superare l'altra coppia di finalisti, Federico Buffa e Elena Catozzi con "Muhammad Ali" (Rizzoli), piazzatosi al secondo posto a dieci lunghezze.

Sul podio anche Aldo Agroppi con "Non so parlare sottovcoce" (Cairo editore), che in chiusura di manifestazione, a riflettori spenti, ha dichiarato ironico: «Un bel risultato per me, nonostante l'arbitraggio e giocando fuori casa». A seguire Claudio Marcello Costa, con "L'eroe che è in te" (Fucina), l'esordiente Matteo Matteucci, autore di "Arpad Weisz e il littorale" (Minerva) e Sergio Brio con Luigia Casertano ("L'ultimo 5topper", Graus).

23/07/2018