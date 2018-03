Sci di primavera in Toscana: impianti aperti fino all'8 aprile

All'Abetone, Cutigliano, Amiiata, a Zum Zeri e in Garfagnana le stazioni saranno aperte per il weekend di Pasqua

Sarà un weekend sugli sci quello di Pasqua in Toscana e molti impianti resteranno aperti addirittura fino all'8 aprile, all'Abetone e in altre stazioni dell'Appennino toscano; eventuali aperture successive a questa data saranno decise in base al meteo.



Per questo fine settimana pasquale all'Abetone l'altezza neve varia da 130 a 300 centimetri e gli impianti aperti sono 16 su 17, compresi gli snowpark.

Bene la situazione anche nelle altre stazioni sciistiche della Toscana. A Cutigliano Doganaccia sono aperti tutti gli impianti e sabato e domenica, se il meteo lo permette, è confermato lo sci in notturna.

Sull'Amiata aperti 5 impianti su 8: le seggiovie e le sciovie Jolly, Crocicchio e Asso di fiori e un itinerario per lo sci nordico.

In Garfagnana sono aperti tutti gli impianti a Careggine e al Casone di Profecchia e i tracciati per lo sci nordico al Passo delle Radici. A Zum Zeri, in Lunigiana, sono aperti tutti gli impianti.

