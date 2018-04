Sci di primavera: in Toscana le piste sono ancora aperte

La neve continua a permettere l'apertura degli impianti dell'Abetone, Garfagnana e Zum Zeri, mentre quelli sul Monte Amiata sono chiusi

La primavera è arrivata ma in Toscana si continua a sciare: la neve è ancora abbondante sulle piste grazie alle cospicue precipitazioni delle ultime settimane e per il fine settimana del 7 e 8 aprile saranno molti gli impianti aperti.

Questo weekend sarà aperto tutto il comprensorio di Abetone, con 16 su 17 impianti aperti 16 e 100/300 centimetri di neve; si scierà anche alla Doganaccia, con tutti e 4 gli impianti aperti e 150/200 centrimetridi neve.

Neve anche al Casone di Profecchia, in Garfagnana, dove sono aperti tutti e tre gli impianti e ci sono 30/50 centrimetri di neve e a Zum Zeri, in Lunigiana, con tutti e tre gli impianti aperti e 40/70 centimetri di neve.

In Alta Garfagnana sono aperte anche tutte le piste per lo sci nordico al Passo delle Radici (Lucca) dove la neve supera i due metri di altezza. Chiuse invece dal 2 aprile scorso, per fine stagione, le stazioni di Amiata e Careggine (Lucca).



All'Abetone, alla Doganaccia e a Zeri gli impianti saranno aperti anche nei giorni feriali dal 9 al 13 aprile e nel fine settimana del 14 e 15 aprile. Dal 9 aprile, chiusura di fine stagione per il Casone di Profecchia.

07/04/2018