Torna Florence Bike Festival: weekend sulle due ruote a Firenze

Dal 13 al 15 aprile arriva l'evento che coinvolge tutta la città, dall’Expo Village al Parco delle Cascine all’omaggio a Bartali

Torna dal 13 al 15 aprile Florence Bike Festival, l’evento dedicato alla mobilità ciclabile che coinvolgerà tutta la città con tanti eventi in programma, compresa una tappa del campionato di e-bike cross, l’omaggio a Gino Bartali con la partecipazione della Israel Cycling Academy e l’attesissimo appuntamento con la De Rosa Granfondo Firenze, con una partenza più panoramica che mai: quest’anno il serpentone dei tremila corridori partecipanti si snoderà dal piazzale Michelangelo verso Fiesole, per addentrarsi nel Mugello fino alle salite più impegnative e giungere al traguardo sulla salita di via Salviati.

Giunta alla sesta edizione, la manifestazione avrà il suo quartier generale al Parco delle Cascine con l’Expo Village, con tanto spazio dedicato al settore elettrico e un palco con prospettiva sul fiume per talk show e premiazioni. Qui, nell’area adiacente a piazzale Vittorio Veneto, venerdì 13 alle ore 17 si terrà “Certe medaglie si appendono all’anima, non alla giacca”, iniziativa rivolta a principalmente ai giovani e organizzata in stretta collaborazione con il Comune di Firenze, con il coinvolgimento delle comunità religiose cittadine (avventista, cattolica, ebraica, islamica, valdese), per ripercorrere le imprese compiute da Bartali durante la Seconda Guerra Mondiale al fine di mettere in salvo centinaia di ebrei perseguitati dal regime.

Piazzale Vittorio Veneto ospiterà inoltre un’area sosta gratuita riservata ai partecipanti alla De Rosa Granfondo Firenze che passeranno il weekend a Firenze con il camper e l’ampia zona dedicata all’e-bike cross, con la terza tappa dell’EBX Championship.

Numerose le iniziative pensate per le famiglie, come la pedalata collettiva organizzata da Decathlon lungo il fiume su strade sterrate, sempre domenica mattina, dalle Cascine al Parco dei Renai (e ritorno). Il villaggio FBF ospiterà inoltre uno spazio dedicato ai più piccoli, con mini-bike e attività guidate, oltre a una nutrita area ristoro in cui ritemprarsi scegliendo tra trippa, lampredotto e altre specialità fiorentine, ma anche focaccia genovese, dolci ungheresi, gelato e birra artigianale.

11/04/2018