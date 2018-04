Campi Bisenzio è online: un sito web e un'App per i cittadini

Il sito evidenzia le buone pratiche e tutte le iniziative in atto, dando spazio anche a informazioni utili sul perché e sul come dare il proprio contributo all'amministrazione pubblica

Il modello di partecipazione lanciato da Campi Bisenzio diventa un sito internet. Il portale filodiffusioni.it, realizzato insieme alla società di consulenza e partner del progetto Rete e Sviluppo e finanziato dall'Autorità per la Partecipazione della Regione Toscana, mostra in modo chiaro e accessibile a tutti i cittadini i progetti realizzati e in corso. A breve verrà lanciata anche un'applicazione per avere un contatto ancora più diretto con l'amministrazione.



"Abbiamo realizzato un nuovo strumento da offrire ai cittadini per incentivare e rafforzare la loro partecipazione - spiega il sindaco Emiliano Fossi - Un modo semplice per dare a tutti la possibilità di capi re e di fare, per rafforzare all'interno della nostra comunità la consapevolezza e la responsabilità verso il bene comune".



https://lnx.filodiffusioni.it/

