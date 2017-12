COMUNI SMART, CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA A FIGLINE-INCISA VALDARNO

Il comune toscano è stato scelto dal Ministero dell'Interno per la sperimentazione della nuova carta d'identità che sarà dotata di microchip e di sofisticati elementi di sicurezza

Continua il processo per rendere le pubbliche amministrazioni italiane sempre più digitali. In Toscana - ad esempio - Figline e Incisa Valdarno sarà uno dei 500 comuni d’Italia scelti dal Ministero dell’Interno per sperimentare (dal prossimo 8 gennaio) la nuova carta di identità elettronica, dotata di un microchip e di sofisticati elementi di sicurezza.

Il documento elettronico infatti è in grado di memorizzare le informazioni necessarie alla verifica dell’identità del titolare, compresi elementi biometrici come le impronte digitali. Sul retro è riportato anche il Codice Fiscale, sia in formato alfanumerico sia come codice a barre. Il documento, inoltre, consente l’autenticazione in rete per fruire dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, attraverso lettore smart card.

La carta avrà condizioni di rilascio diverse da quella cartacea: per ottenerla sarà necessario prenotarsi (online su agendacie.interno.gov.it e dal 2 gennaio anche per telefono allo 055.9125401/421 o di persona agli sportelli Facile FIV del Comune) e poi recarsi in municipio nel giorno fissato, muniti di codice fiscale, vecchia carta in caso di rinnovo e foto per acquisizione firma e impronte digitali.

La carta elettronica sarà poi inviata a domicilio entro 6 giorni lavorativi. Il costo è di 22 euro per primo rilascio o rinnovo alla scadenza.







27/12/2017