Innovazione: con Hubble a Firenze sono nate 12 startup

Il programma finanziato da Fondazione Cr Firenze e realizzato da Nana Bianca e Università di Firenze ha creato 40 posti di lavoro

Dodici nuove startup, 28 neoimprenditori e 40 posti di lavoro: sono questi i numeri del primo anno di attività di Hubble, il programma di accelerazione d'impresa finanziato da Fondazione Cr Firenze e realizzato da Nana Bianca con Fondazione per la ricerca e l'innovazione dell'Università di Firenze

Complessivamente la Fondazione Cr Firenze ha messo a disposizione per il programma 500mila euro, capitale che ha generato investimenti per altri 600mila euro e le imprese hanno ricevuto un ulteriore investment commitment per ulteriori 500mila euro sui prossimi round di investimento. Inoltre oltre 30 imprenditori, manager e professionisti del mondo digitale provenienti da realtà come Amazon, Google, Uber, MusixMatch sono stati coinvolti per lo screening e successivamente per la mentorship delle startup selezionate.

"Un programma di accelerazione, serio, concreto e ben strutturato - afferma Alessandro Sordi, ceo & founder Nana Bianca - è in grado di generare nuove imprese e nuovi imprenditori, il cui valore per l'economia di un paese e di un territorio, non è solo nei risultati che queste aziende potranno raggiungere, ma è piuttosto nella contaminazione e rinnovamento di un tessuto imprenditoriale che necessita di giovani talenti in grado di avviare nuove imprese ad alto contenuto tecnologico al pari di altri paesi".

21/03/2018