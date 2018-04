Robot soffici in gara: 15 prototipi si sfidano alla RoboSoft a Livorno

Sabato 28 aprile i robot flessibili, ispirati alle piante e al mondo animale, si sfideranno al termine della conferenza internazionale arrivata in Toscana grazie alla Scuola Sant’Anna di Pisa

Sono quindici i robot soffici, realizzati con materiali differenti ma con la caratteristica comune di non essere rigidi, che si sfideranno sabato 18 aprile a Livorno in occasione di RoboSoft, la conferenza internazionale che riunisce 300 scienziati da tutto il mondo e che si svolge in Italia grazie all’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

I robot si sfideranno in una sorta di “giochi senza frontiere” per dimostrare a che punto è arrivata la tecnologia “soffice”, che caratterizza un settore della robotica che ne sta rivoluzionando i paradigmi e che attrae sempre più l’interesse scientifico e che vede aumentare i finanziamenti in arrivo. I robot metteranno alla prova le loro abilità e le loro capacità, preludio allo svolgimento dei compiti per i quali sono stati progettati, come – per esempio - supportare i chirurghi nel rendere meno invasivi e più precisi gli interventi o sapersi muovere su terreni accidentati, che potrebbero essere quelli di un fondo marino o perfino quelli di un pianeta che non è la Terra.

In uno scenario costruito su misura, in riva al mare, i robot ispirati alle piante, agli insetti, o soffici come palloncini sono chiamati ad attraversare pavimenti sabbiosi, a rimpicciolirsi per entrare in piccole aperture e a muoversi in maniera delicata tra strutture fragili. In questo contesto e nello stesso tempo, braccia di gomma e mani soffici con dita di silicone hanno il compito di afferrare oggetti assai fragili, di aprire porte e di entrare in spazi dalle dimensioni ridotte.

