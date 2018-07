WIRED NEXT FEST PER LA 3° VOLTA A FIRENZE CON CERF, PARMITANO, WYLIE

A Palazzo Vecchio dal 28 al 30 settembre ospiti Negramaro, Motta, Sergio Castellitto, Alex Braga, Vint Cerf, l'astronauta Esa Luca Parmitano, Piergiorgio Odifreddi, Michela Marzano, Valerio Massimo Manfredi e molti altri

Arriva a Firenze per la terza volta il Wired Next Fest, che si terrà a Palazzo Vecchio dal 28 al 30 settembre. Il tema di quest'anno sarà "semplicità". L'obiettivo è raccontare come l'innovazione, le nuove tecnologie, l'utilizzo di big data e intelligenze artificiali siano in grado di rendere la vita - di individui, aziende e organizzazioni - più semplice.



Di questo e molto altro si parlerà a Firenze, quando il festival aprirà il 28 settembre con una opening night musicale che inizierà alle ore 20. Nei due giorni successivi, il programma continuerà a Palazzo Vecchio con interviste, incontri, laboratori, mostre, esibizioni e concerti, grazie alla partecipazione di esperti e opinion leader di rilievo nazionale e internazionale.



Ci sarà il padre di internet Vint Cerf, l'astronauta Esa Luca Parmitano, il whistleblower Christopher Wylie, il matematico Piergiorgio Odifreddi, la scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo, gli scrittori Michela Marzano e Valerio Massimo Manfredi, l'attore Sergio Castellitto, l'economista e statistico Enrico Giovannini, Stefano Scarpetta dell'Ocse, l'economista Carlo Alberto Carnevale Maffè, l'interface designer e creatore John Underkoffler, e molti altri nomi che verranno annunciati nelle prossime settimane.



Il 29 settembre l'appuntamento sarà per una serata tra parole e musica, in cui artisti italiani si racconteranno attraverso le loro storie e le loro canzoni. In acustico, nel Salone dei Cinquecento a partire dalle ore 20.30, suoneranno i Negramaro e Motta. Nell'ambito del festival ci saranno anche Alex Braga e il pianista Francesco Tristano, che si esibiranno con l'intelligenza artificiale Ami, realizzata dall'Università Roma Tre.

Per informazioni:

www.nextfest2018-firenze.wired.it

27/07/2018