Firenze, Flixbus rilancia: il nuovo capolinea sarà a Villa Costanza

Una decisione presa da Palazzo Vecchio per alleggerire il traffico a Piazzale Montelungo dove il bus low cost farà tappa solo nelle ore notturne

Sarà il parcheggio scambiatore di Villa Costanza la nuova autostazione di Flixbus.

Una piccola rivoluzione per gli utilizzatori del bus low cost delle grandi distanze, dal prossimo 2 maggio, infatti, l’autobus verde si sposterà da piazzale Montelungo al parcheggio di Scandicci per i viaggi nelle ore diurne.

Piazzale Montelungo resterà fermata attiva per i viaggi dalle 21 alle 7 del mattino per agevolare chi, viaggiando di notte, deve andare e venire dal centro del capoluogo toscano. Proprio la facilità con cui è possibile raggiungere il cuore di Firenze è stata una delle motivazioni che hanno spinto Palazzo Vecchio e Flixbus Italia a puntare su Villa Costanza, il primo parcheggio autostrada-tramvia d’Italia che permette di spostarsi con la linea 1, dal capolinea di Scandicci alla stazione di Santa Maria Novella in appena 20 minuti.

Oltretutto, per il Comune di Firenze, è prioritario continuare ad alleggerire il flusso di bus a piazzale Montelungo che dovrà arrivare ad accogliere solo autobus urbani ed extraurbani e qualche linea regionale. Nel futuro il parcheggio scambiatore di Villa Costanza potrebbe ulteriormente essere potenziato affermandosi sempre di più come porta d’accesso per Firenze.

Roberto Squaglia, Presidente di Unipark, la società del Gruppo CFT non esclude la possibilità di ampliare, in futuro, lo spazio riservato ai bus. Già ad oggi, come nuova autostazione di Firenze, per la quale sono stati investiti 250 mila euro, il parcheggio aumenterà il volume dei viaggiatori in transito di circa 700mila persone annue con collegamenti diretti con i principali centri italiani ed europei. Infatti, grazie a Flixbus e alle sue collegate, saranno preso attivate tre nuove linee internazionali per Praga, Barcellona e Spalato. Obiettivo di Flixbus Italia, per il 2018, su Firenze, è accrescere ulteriormente la clientela che già nel 2017 era aumentata del 60%.

27/04/2018