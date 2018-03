La guida ufficiale della Via Francigena arriva anche in digitale

Racconta il percorso italiano, che va dal Gran San Bernardo a Roma, disponibile in italiano e inglese

Arriva anche in formato digitale la guida ufficiale della Via Francigena (pubblicata da Terre di Mezzo), che racconta il tracciato italiano della grande via di pellegrinaggio a partire dal Gran San Bernardo fino a Roma. Disponibile in italiano e inglese, su App store e Play store nell’applicazione I percorsi di Terre di mezzo. I contenuti della guida cartacea - spiegano Terre di mezzo e l’Associazione europea delle Vie Francigene - sono stati così resi disponibili anche in formato digitale, con in più la possibilità di geolocalizzarsi lungo il percorso (circa mille km divisi lungo 45 tappe, di cui 15 in Toscana) e quella – basta un clic – di telefonare o inviare una mail agli ostelli e agli alberghi dove alloggiare per la notte.

La guida si apre sulle tappe suddivise per Regioni: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Lazio. Ciascuna contiene tutte le informazioni indispensabili: i dati tecnici del percorso (lunghezza, dislivello in salita e in discesa, livello di difficoltà), l’altimetria e la descrizione dettagliata del tragitto. Ma soprattutto le mappe online e offline, notizie su storia e arte dei luoghi e tutte le informazioni pratiche.

15/03/2018