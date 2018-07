Dall'Istituto Tecip di Pisa in arrivo dispositivi ottici rivoluzionari

Il progetto Canton è stato finanziato dal Ministero per gli affari esteri ed è stato realizzato grazie alla collaborazione tra l'Università Sant'Anna e la Jiao Tong University di Shanghai

Un dispositivo innovativo, basato sull’integrazione di tecnologie fotoniche, per la commutazione completamente ottica di segnali in fibra ottica ad alta velocità (maggiore di 100 Gb/s); questo il cuore del progetto CANTON, che il dr. Giampiero Contestabile, docente dell’Istituto TeCIP di Tecnologie della Comunicazione, dell’Informazione e della Percezione, sta curando per la Scuola Superiore Sant’Anna su finanziamento del Ministero degli Affari Esteri.

Simulato, progettato e fabbricato in Europa, il dispositivo è basato sul sistema di commutazione ottica noto come "turbo-switch" e prevede il montaggio di un "package" optoelettronico che verrà curato dal team di photonic communication dell’Istituto TeCIP.

CANTON conta di simulare, realizzare il design, fabbricare, testare e dimostrare, in un sistema di trasmissione, un nuovo componente semiconduttore realizzato in fotonica integrata. La prima fase è già stata realizzata con la modellizzazione e la simulazione della versione in fotonica integrata del commutatore ottico. Dopo lo studio teorico sono state disegnate le maschere litografiche necessarie per la fabbricazione del dispositivo. Il progetto del conduttore è stato quindi inviato alla fonderia di componenti ottiche inglese Oclaro per la manifattura per consentire poi alla Scuola Sant’Anna di realizzare un packaging per la caratterizzazione del dispositivo, per rendere il sistema di trasmissione con l’innovativo conduttore utilizzabile non solo in laboratorio, ma anche in ambienti e sistemi reali.

I dispostivi ultimati saranno consegnati al partner cinese, la Jiao Tong University di Shanghai, che realizzerà a sua volta un packaging sperimentale. Entro il 2018 grazie a CANTON il gruppo di ricerca cinese avrà a disposizione dispositivi funzionanti per l’utilizzo in esperimenti di trasmissione e processamento ottico dei segnali ad alta capacità.

I risultati preliminari del progetto hanno già ottenuto grande successo presso importanti convegni e conferenze internazionali del settore delle comunicazioni ottiche.

24/07/2018