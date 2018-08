Italiano vince la medaglia Fields: a Figalli il Nobel per la matematica

Figalli ha studiato alla Scuola Normale di Pisa e oggi insegna al Politecnico di Zurigo: il riconoscimento non veniva assegnato a un italiano da 44 anni

Torna in Italia dopo 44 anni la medaglia Fields, il maggiore riconoscimento mondiale per la matematica, pari al Nobel, che è stato assegnato a Alessio Figalli. Nato a Roma 34 anni fa, Figalli ha studiato nella Scuola Normale di Pisa e dal 2016 è docente al Politecnico di Zurigo: dopo 44 anni, è il secondo italiano a ricevere questo premio, istituito nel 1936 e assegnato dall'Unione Matematica Internazionale.

"Questo premio mi dà tantissima gioia, è qualcosa di cosi grande che mi risulta difficile credere di averlo ricevuto", h commentato Figalli che ha espresso soddisfazione, emozione e soprattutto un grande debito di riconoscenza, da parte di Figalli, all'Italia e in particolare alla Scuola Normale di Pisa, dove si è laureato con un anno di anticipo e ha conseguito il dottorato in un solo anno. "La medaglia Fields - ha detto ancora Figalli - premia la continuità di un lavoro che si è protratto nel tempo a partire dall'anno della laurea a Pisa e del dottorato di ricerca tra Pisa e Lione".

Il riconoscimento per il direttore della Normale, Vincenzo Barone, è una conferma dell'eccellenza italiana. "Conferma - sottolinea Barone - la tradizione di eccellenza formativa che contraddistingue la Scuola Normale Superiore in tutte le discipline di base". Sono molti, infatti, i matematici celebri passati dalla Normale, come Vito Volterra, Mauro Picone, Guido Stampacchia, Aldo Andreotti, Camillo De Lellis che oggi insegna a Princeton, e Luigi Ambrosio, che ha seguito Figalli nei suoi studi. "Alla Normale - prosegue Barone - Figalli ha trovato i suoi maestri, che presto sono diventati suoi 'pari'". Barone rileva inoltre che, gli studi classici di Figalli non solo "non gli hanno affatto impedito di ottenere i risultati prestigiosi che ha raggiunto,", ma gli hanno dato "ampiezza di visioni e comprensione della complessità".

01/08/2018