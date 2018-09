Lo Stato Sociale in concerto a Siena per la Notte dei Ricercatori

Il 28 settembre il live a ingresso gratuito in Piazza del Campo chiuderà la giornata dedicata alla scienza e alla cultura

Sarà un concerto dello Stato Sociale a chiudere la Notte dei Ricercatori a Siena, l'evento dedicato alla divulgazione scientifica che si terrà venerdì 28 settembre. Il concerto si terrà alle 21 in Piazza del Campo a ingresso libero.

La band bolognese concluderà il suo tour “Una vita in vacanza” con la tappa senese, come momento finale di una giornata fittissima di eventi dedicati alla scienza e alla cultura.

Le strade della città saranno invase dai ricercatori che porteranno esperimenti, seminari, esibizioni sui temi “cibo e salute per tutti”, “vita e tecnologie”, “meraviglie naturali”, “società di oggi e di domani”, “patrimonio culturale europeo”. Altri eventi dedicati alla ricerca sono previsti anche nella notte tra il 28 e il 29 settembre, e il 29 mattina.

La Notte dei Ricercatori a Siena è organizzata dall’Università di Siena con l’Università per stranieri, il Comune di Siena, Fondazione Monte dei Paschi, Uisp, Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, Toscana Life Sciences.

03/09/2018